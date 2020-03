Silas não está surpreendido pela forma como Bruno Fernandes está a afirmar-se no Manchester United. O treinador diz que nunca viu um jogador com o empenho do antigo capitão do Sporting e está convencido que o internacional português ainda vai

«Alguém duvidava que o Bruno ia chegar ao United e ser o que é? Mas ainda vai ser mais. Já faz isto agora, imaginem o que vai fazer daqui a uns meses, quando estiver lá mais uns meses, muito mais integrado», destacou o treinador no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão.

Bruno Fernandes já marcou dois golos pela equipa de Old Trafford e foi eleito pelos adeptos como o melhor jogador do mês de fevereiro. «Via-o treinar-se todos os dias e honestamente nunca vi um jogador como o Bruno, um jogador que, depois do treino, fica uma hora a treinar remates. Às vezes tinha-lhe de dizer: Bruno, já chega. Esperava sinceramente que chegasse ao United e se impusesse», destacou ainda o treinador do Sporting.