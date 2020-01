Silas considera que Rúben Amorim e o Sp. Braga têm tido a «estrelinha» que tem faltado ao Sporting nos últimos jogos. O treinador está convencido que a sua equipa vai fazer mais pontos na segunda volta, mesmo tendo em conta que vai ter de jogar na Luz, no Dragão, em Famalicão, em Braga e Guimarães.

«O Rúben [Amorim] é um grande treinador, a estrelinha também se procura e também se trabalha. Haverá uma altura em que poderá não ter essa sorte, mas há ali muita coisa que não é sorte, é trabalho. Trabalho não só dele, trabalho também do Ricardo [Sá Pinto]. Aliás, foi o Ricardo que meteu a equipa na Final Four. O Ruben aproveitou muita coisa boa e acrescentou outras», começou por destacar.

«Estelinha» que tem faltado ao Sporting nos últimos jogos com o FC Porto, Benfica e Sp. Braga. «Eu acho que nos tem faltado. Faltou-nos como FC Porto, faltou-nos com o Benfica. Com o Braga não sei se foi sorte ou não, mas aquela expulsão acaba por ditar o resultado final. Acho que nos tem faltado um bocadinho, mas temos feito muitas coisas bem», prosseguiu.

«Haverá jogos em que o Braga e o Rúben vão fazer as coisas bem e não vão ganhar. Aliás, estou-me a lembrar do Braga no Dragão. O FC Porto falhou dois penalties, o que não é normal. O FC Porto fez as coisas bem, mas é difícil explicar esse resultado. Faltou estrelinha ao Sérgio», acrescentou.

O Sporting vai ter, à partida, uma segunda volta mais complicada, uma vez que vai defrontar os principais adversários fora de casa, mas Silas não concorda. «Também vamos ter mais tempo de trabalho. Quando forem esses jogos, acho que estaremos mais preparados. Não considero que esses jogos sejam mais difíceis do que os jogos que fizemos em casa. Teremos mais tempo de trabalho e continuo a achar o mesmo, vamos perder poucos pontos», referiu ainda.