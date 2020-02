Oito jogos consecutivos sem ganhar, três derrotas nos últimos três jogos e penúltimo lugar na Liga. O Portimonense chega a Alvalade com um registo tudo menos positivo, mas ainda assim merece elogios de Silas.

Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting defendeu que a posição dos algarvios – adversário dos leões este domingo – na classificação não reflete o real valor da equipa.

«A sensação que tenho é o Portimonense é uma equipa que tem um valor superior ao que ocupa na classificação, tanto individualmente como coletivamente. Vale muito mais do que a classificação diz e é uma equipa que não especula», começou por dizer.

«Defende se for obrigada a defender, mas eles por iniciativa deles não se metem atrás a especular pelo resultado, até pelos jogadores que têm. Não espero uma equipa assim, espero sim que nós os obriguemos a defender. Mesmo que o Portimonense não queira, a minha ideia conseguir encostar o Portimonense lá atrás.»

Além do Portimonense, o próprio Sporting também não atravessa o melhor dos momentos, com quatro derrotas nos últimos seis jogos – frente a FC Porto, Benfica e Sp. Braga, duas vezes.

Silas, no entanto, afirma que o rendimento da sua equipa não tem sido instável: «Apesar de termos perdido, não acho que tenhamos estado instáveis a nível de rendimento. Perdemos com o Sp. Braga, Benfica e FC Porto, mas a nível de rendimento não estivemos mal.»

«Temos pecado na eficácia, porque se formos ver jogo a jogo, tirando o do Benfica, que foi muito equilibrado, não houve mais nenhum em que o adversário tenha rematado mais que nós. Não houve ninguém que rematasse 17 vezes com o Sp. Braga [última jornada], e fizemo-lo mesmo com algumas coisas mal. Se melhorarmos seguramente vamos rematar mais. Estamos instáveis, sim, a nível de resultados, mas se não criarmos ocasiões não vamos fazer golos», rematou.