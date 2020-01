Próximo adversário do Sporting, Silas deixou esta quinta-feira muitos elogios ao eterno rival Benfica.

O técnico leonino diz mesmo que este plantel das águias é o maior investimento de sempre na sua história, mas confia na sua equipa para combater o poderio do adversário.

«O Benfica apresenta muitas coisas: um contra-ataque muito forte, um ataque organizado muito bem elaborado, se o adversário deixar… Estamos a falar do maior investimento – pelo menos que eu me lembre – do Benfica no seu plantel. É uma equipa que tem várias soluções. Nós também temos muitas, já provámos isso, e vamos apresentá-las», garantiu, em conferência de imprensa.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o Sporting.

O Sporting teve quase semana para preparar a partida, enquanto o Benfica jogou na terça-feira para a Taça de Portugal, ante o Rio Ave, e por isso terá menos tempo do que os leões. Para Silas, porém, isso não é um fator de desequilíbrio.

«Já tivemos o treinador do Benfica [Bruno Lage] a dizer que não tem influência e eu acredito e acho que também não tem. O Benfica tem um plantel muito bom, fez o maior investimento de sempre e se quiser pode apresentar um 11 totalmente diferente que vai ser competitivo na mesma», defendeu.

«O Benfica será sempre competitivo, independentemente do 11 inicial. Acho que [Lage] vai mudar dois ou três jogadores, não muito mais, mas se mudassem muitos seriam sempre competitivos, tem um bom treinador e uma boa equipa, têm várias soluções. Não acho que esse seja um fator de vantagem para nós», atirou.