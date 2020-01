Tantos e tantos jogos, esta sexta-feira Alvalade viverá mais uma história do eterno dérbi lisboeta entre o Sporting e o Benfica.

É só mais um jogo – o 17.º - para a Liga para ambos os clubes, mas Silas, por exemplo, tem consciência de que vale muito mais do que isso.

«Este jogo claramente vale mais do que três pontos. É o jogo que mexe mais com o futebol português, tem um lado muito emocional, o lado da paixão. Estes jogadores [do Sporting] já passaram por jogos destes, sabem o que significa, eu também sei, sou português, sou lisboeta. Sabemos o que isto quer dizer. Para nós é muito mais do que três pontos e para o Benfica também», afirmou, em conferência de imprensa.

Separados já por 16 pontos na tabela classificativa – Benfica é primeiro e Sporting é quarto – o técnico leonino diz que nada se sobrepõe ao símbolo do leão.

«Queremos muito ganhar ao Benfica, naturalmente que queremos reduzir a vantagem considerável para o Benfica. Mas para nós do Sporting não há maior ambição do que usar isto [leão] ao peito. Quem não tiver ambição, em qualquer situação, não pode representar o Sporting. Queremos sempre ganhar, mas não há ambição maior do que usar isto ao peito»

Apesar da diferença pontual, Silas mantém-se confiante em reduzir essa mesma disparidade até ao final do campeonato: «Independentemente da pontuação temos de saber o clube que representamos. Mesmo assim ainda faltam muitos pontos para jogar e acho que vamos encurtar a distância. Estamos a crescer como equipa – o Benfica também – e acho que não vamos perder muitos pontos. Pela maneira como vejo a equipa, esta é a minha convicção.»