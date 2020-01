Jorge Silas fez que questão e fazer uma referência à morte de Kobe Bryant no final da conferência de imprensa que se seguiu à vitória do Sporting sobre o Marítimo. O treinador do Sporting assumiu-se como fá de basquetebol e, por consequência, da antiga estrela dos Lakers.

«A titulo pessoal, o Sporting já o fez, queria dar as condolências à família dessa lenda que foi o Kobe Bryant. Gosto muto de basket e acompanhava muito. Sei que todos os dias morre gente no mundo, mas há coisas que nós, os desportistas, sentimos mais. É realmente uma lenda que nos deixa, um dos melhores que já vi o desporto. Foi com tristeza que recebi a notícia e queria deixar as minhas condolências à família», referiu.