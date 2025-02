Simão Soares, médio de 17 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o Sporting, na sequência da boa temporada que está a fazer ao serviço da equipa de sub-17, com sete golos e duas assistências em dezanove jogos.

«Estou muito feliz por assinar o meu primeiro contrato profissional com o Sporting. É algo que sempre ambicionei e pelo qual sempre trabalhei», destacou o jovem que está no clube desde os seis anos.

Numa altura em que a equipa principal está limitada no corredor central, com as lesões de Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, João Simões e Hjulmand, Simão Soares diz que se identifica com o capitão dos leões.

«O Hjulmand é uma das minhas referências na equipa principal e acho que somos muito parecidos. Tal como ele, também sou capitão na minha equipa, sou agressivo com a bola e tenho uma boa visão de jogo«, destacou ainda o jovem médio.