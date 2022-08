Slimani abordou pela primeira vez a saída do Sporting: o novo jogador do Brest, da Liga Francesa, entrou num debate no twitter, para responder a alguns seguidores e dar a sua versão do que correu mal na segunda passagem por Alvalade.

«O que aconteceu é que ele [Ruben Amorim] não gostou que eu estivesse a jogar bem e tivesse que tirar da equipa o jogador dele [Paulinho]. Então ele encontrou desculpas, mas todas essas verdades vão surgir em breve», referiu.