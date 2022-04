Islam Slimani vai voltar a ficar de fora das opções de Ruben Amorim, confirmou o técnico este domingo, na véspera do jogo no Bessa. O treinador dos leões referiu apenas que o argelino não ia jogar por opção, sem explicar o motivo da sua ausência dos convocados, acrescentando que o assunto «está encerrado».



Este domingo, já depois da conversa de Amorim com os jornalistas, o ausência do avançado foi tema nas redes sociais. Atento ao que se escreveu no Twitter, Islam Slimani fez questão de responder a alguns utilizadores.



«Às vezes, quando não se sabe do assunto mais vale estar calado», atirou o futebolista quando um dos internautas dizia que a razão estava do lado de Amorim em exigir-lhe mais.

Parfois, quand on ne sait rien, il vaut mieux se taire — Islam Slimani (@slimaniislam) April 24, 2022