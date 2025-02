No rescaldo ao empate no Dragão, na noite desta sexta-feira, Rui Borges lamentou a queda anímica na segunda parte, referindo que o Sporting foi incapaz de conter a pressão do FC Porto.

«Na primeira parte fomos melhores, o FC Porto teve dois lances de perigo, que surgiram a partir de duas perdas da nossa parte. Fomos para o intervalo a ganhar merecidamente.»

«Na segunda parte não entrámos bem e fomos perdendo confiança, baixando o fulgor defensivo. Tentámos encurtar os duelos na largura, o FC Porto reforçou a pressão. Queríamos evitar os cruzamentos, sabendo de antemão que baixaríamos o bloco», argumentou, em conferência de imprensa.

Em todo o caso, o timoneiro dos leões sublinhou a superioridade ofensiva.

«Tivemos as melhores oportunidades. Foi uma segunda parte menos conseguida ofensivamente, mas o Quenda e o Harder [de bicicleta] tiveram as duas melhores oportunidades. Fomos competentes, mas perdemos o rigor e sofremos o empate.»

«Não nos pusemos a jeito, o futebol é assim. Perdemos confiança. Foi um desagaste maior para a linha de quatro defesas, sobretudo para os laterais. Fizemos ajustes, mas não tivemos a mesma capacidade ofensiva. Apesar de sermos uma grande equipa, não vamos estar 90 minutos sobre o adversário, seja contra quem for.»

«Poderíamos ter feito o 0-2. Encaixámos o 1-1, o que foi mérito do FC Porto. Ainda assim, merecíamos ter saído com os três pontos», rematou.

Apesar do pedido, não foi permitida a palavra ao Maisfutebol.

Face a este empate no Dragão, o Sporting segue na liderança da Liga, com 51 pontos, mas pode ver o Benfica encurtar a diferença para quatro pontos.