O Sporting mudou do dia para a noite depois da saída de Ruben Amorim e na aposta em João Pereira. O novo treinador estreou-se com uma vitória, na Taça de Portugal, frente ao Amarante (6-0), mas depois perdeu os três jogos seguintes, o que já não acontecia há cinco anos. É a altura para colocar em causa a aposta de Frederico Varandas para a continuidade do projeto leonino.

Recordamos que Ruben Amorim começou por perder a Supertaça, mas depois somou dezoito jogos sem derrotas, ou melhor, venceu 17 jogos e empatou apenas um [diante do PSV Eindhoven, para a Liga dos campeões], chegando a igualar o melhor arranque do campeonato dos leões, com onze vitórias consecutivas, no último jogo, com uma épica vitória em Braga (4-2), poucos dias depois de ter surpreendido a Europa, ao golear o Manchester City (4-1).

O novo treinador do Manchester United deixou o clube no primeiro lugar da Liga, com uma vantagem confortável sobre os rivais, além de ter deixado a equipa num sensacional segundo lugar da classificação geral da Liga dos Campeões.

João Pereira, depois de vencer na Taça de Portugal, diante de um adversário da Liga 3, consentiu a primeira derrota no Estádio de Alvalade, uma verdadeira fortaleza para os leões que não perdiam em casa há quase dois anos, com uma embaraçosa derrota diante do Arsenal (1-5) e, logo a seguir, consentiu também a primeira derrota para a Liga, diante do sensacional Santa Clara (0-1), falhando o recorde de melhor arranque de temporada.

Dois desaires que abalaram as convicções do campeão que, na passada quinta-feira, voltou a perder, em Moreira de Cónegos (1-2), na estreia de João Pereira fora de casa que acabou com lenços brancos nas bancadas.

Depois de quatro jogos com três derrotas, há condições para João Pereira continuar a liderar o Sporting?