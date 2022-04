Após a eliminação nas meias-finais da Taça de Portugal contra o FC Porto, Ruben Amorim considerou que o Sporting é «muito mais equipa este ano». Será que o treinador dos leões tem razão?



À 30.ª jornada da Liga 2021/22, os verde e brancos têm 73 pontos, menos três pontos que tinham na mesma altura em 2020/21. Ou seja, apresentam um registo inferior ao do ano passado à mesma jornada.



O Sporting de 2020/21 sofria menos golos que o atual na Liga, embora marcasse ligeiramente menos (59-54). O registo goleador dos campeões nacionais vai, provavelmente, ao encontro aos argumentos de Amorim, técnico que tem defendido a maior variabilidade de soluções ofensivas e a capacidade em jogar mais tempo no meio-campo contrário.



O Sporting disputou 49 jogos em 2021/22: ganhou 35, empatou cinco e perdeu nove. Números distintos dos que evidenciou em 2020/21: 32 triunfos, sete empates e três derrotas em 42 pontos, embora esta taxa menos vitoriosa possa també explicar-se pela prestação na Liga dos Campeões, onde a equipa leonina perdeu cinco dos oito jogos realizados.



Apesar de ter falhado a conquista do título, o Sporting já venceu dois títulos esta época: a Taça da Liga e a Supertaça Cândido de Oliveira. Vai, por isso, terminar a temporada com o mesmo número de troféus que alcançou no ano anterior.



Será que este Sporting é mais ou menos equipa que a que se sagrou campeã nacional? Ou será que joga melhor este ano, mas era mais equipa no ano passado? DEIXE A SUA OPINIÃO.

Ruben Amorim tem razão quando diz que o Sporting é «muito mais equipa» do que em 2020/21? Sem dúvida! A equipa joga melhor, mas a bola não está a entrar. 25%

Não. No ano passado era mais equipa e jogava melhor. 31%

Não concordo com nenhuma das opções. Para mim, joga melhor este ano e era mais equipa no ano passado. Havia mais «alma». 44% + sondagens Ver resultados