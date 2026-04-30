Ainda não foi oficializada, mas já está acertada - a renovação de contrato de Rui Borges com o Sporting até 2028 acontece esta sexta-feira, pelas 11 horas, no Estádio José Alvalade.

Frederico Varandas não quis esperar até ao fim da temporada e dá uma demonstração de confiança no treinador da equipa principal ainda antes da final da Taça de Portugal e da última jornada do campeonato.

O Sporting perdeu nesta quarta-feira as chances que lhe restavam de conquistar o tricampeonato, no empate a duas bolas com o Tondela nos descontos, como que entregando o título ao FC Porto de Francesco Farioli.

Apesar disso, os leões tiveram uma campanha histórica na Liga dos Campeões, sendo eliminados apenas nos quartos de final com o Arsenal e ainda podem conquistar a Taça de Portugal.

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