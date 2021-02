O Sp. Braga vai pagar um milhão e 300 mil euros pelos serviços de intermediação da transferência do avançado português Paulinho para o Sporting.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os bracarenses explicam que «a transferência do jogador importa (...) um encargo com serviços de intermediação no valor de um milhão e 300 mil euros, ou seja, 8,125 por cento do valor da transferência excluindo mecanismo de solidariedade».

Recorde-se que o Sporting comprou 70 por cento do passe de Paulinho ao Sp. Braga por 16 milhões de euros, mais IVA. Em sentido contrário, Sporar, por empréstimo, e Borja, por três milhões de euros mais IVA, seguem para o clube minhoto.