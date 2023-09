O Sporting realizou, esta quarta-feira, mais um treino com vista ao jogo da quinta jornada da Liga contra o Moreirense, agendado para 17 de setembro, em Alvalade.



Na sessão de trabalho, Ruben Amorim não contou com 12 internacionais: Franco Israel (Uruguai), Gonçalo Inácio (Portugal), Diomande (Costa do Marfim), João Muniz, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-19), Eduardo Quaresma e Dário Essugo (sub-21 de Portugal), Hidemasa Morita (Japão), Morten Hjulmand (Dinamarca), Geny Catamo (Moçambique) e Viktor Gyokeres (Suécia).



Para colmatar essas ausências os jovens da formação, Guilherme Pires, Chico Lamba, Pedro Bondo, Diogo Abreu, Diogo Cabral, João Pereira, Francisco Canário, Rodrigo Marquês, Alexandre Brito e Vando Félix trabalharam integrados na equipa principal.

O Sporting volta a treinar esta quinta-feira, às 10h00, em Alcochete.