O Sporting acelerou esta quarta-feira a preparação para a deslocação ao Estádio do Algarve onde, na próxima sexta-feira, vai defrontar o Farense, em jogo da terceira jornada da Liga que tem início marcado para as 20h15.

Será o segundo jogo consecutivo dos campeões fora de portas, depois de, na ronda anterior, terem ido à Madeira golear o Nacional por 6-1.

Os leões treinaram pela manhã, na Academia Cristiano Ronaldo, mas o clube não divulgou qualquer dado sobre esta sessão. Rodrigo Ribeiro já tinha sido integrado no grupo, tal como Nuno Santos, embora, neste caso, ainda sob vigilância médica.

Ruben Amorim volta a orientar novo treino na manhã desta quinta-feira antes de fazer a antevisão do jogo com a equipa de José Mota numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h15.