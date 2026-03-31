Os adeptos do Sporting estão com saudades da equipa e, além de já terem esgotado os bilhetes para a receção ao Santa Clara, marcada para a próxima sexta-feira, também já esgotaram os bilhetes para a deslocação a Londres, para o segundo jogo com o Arsenal relativo aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Terminada a pausa FIFA para os jogos das seleções, Rui Borges, ainda com o plantel limitado, já prepara o jogo com o Santa Clara, jogo da 28.º jornada da Liga que tem início marcado para as 20h30 da próxima sexta-feira. Um jogo com casa cheia, como tem sido habitual em Alvalade.

Além dos bilhetes para o jogo com os açorianos, também esgotaram os bilhetes disponíveis para a deslocação a Londres. Recordamos que o Sporting defronta primeiro o Arsenal em casa, a 7 de abril (terça-feira), e depois volta a defrontar os gunners na semana seguinte, dia 15 de abril (quarta-feira). Para este segundo jogo também já não há bilhetes.