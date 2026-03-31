Sporting: adeptos esgotam bilhetes para o Santa Clara e para Londres
Grande procura nas bilheteiras de Alvalade para os próximos compromissos da equipa de Rui Borges
Grande procura nas bilheteiras de Alvalade para os próximos compromissos da equipa de Rui Borges
Os adeptos do Sporting estão com saudades da equipa e, além de já terem esgotado os bilhetes para a receção ao Santa Clara, marcada para a próxima sexta-feira, também já esgotaram os bilhetes para a deslocação a Londres, para o segundo jogo com o Arsenal relativo aos quartos de final da Liga dos Campeões.
Terminada a pausa FIFA para os jogos das seleções, Rui Borges, ainda com o plantel limitado, já prepara o jogo com o Santa Clara, jogo da 28.º jornada da Liga que tem início marcado para as 20h30 da próxima sexta-feira. Um jogo com casa cheia, como tem sido habitual em Alvalade.
Além dos bilhetes para o jogo com os açorianos, também esgotaram os bilhetes disponíveis para a deslocação a Londres. Recordamos que o Sporting defronta primeiro o Arsenal em casa, a 7 de abril (terça-feira), e depois volta a defrontar os gunners na semana seguinte, dia 15 de abril (quarta-feira). Para este segundo jogo também já não há bilhetes.
🔗 Jogamos 𝑺𝑬𝑴𝑷𝑹𝑬 em casa 💚— Sporting CP (@SportingCP) March 31, 2026
ℹ️ Os bilhetes para a recepção ao CD Santa Clara e deslocação a casa do Arsenal FC, encontram-se esgotados! Para o jogo de sexta-feira (3/4), podem ainda ficar disponíveis lugares através do Gameback. pic.twitter.com/Ttq6qFBWwG