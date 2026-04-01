Sporting ainda sem internacionais a pouco mais de 48 horas do Santa Clara
Doze jogadores esperados nas próximas horas em Alcochete
Doze jogadores esperados nas próximas horas em Alcochete
Rui Borges orientou esta quarta-feira mais uma sessão de treino na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, ainda com muitas limitações no plantel, mas já com poucas horas para preparar a receção ao Santa Clara, jogo da 28.ª jornada da Liga que está marcado para a próxima sexta-feira (20h30).
Um treino ainda sem nenhum dos doze internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções que devem começar a chegar ainda esta quarta-feira ao longo do dia, supostamente, a tempo de ainda integrarem o treino de quinta-feira, o último antes do jogo com os açorianos.
Face a tantas ausências, Rui Borges voltou a reforçar o grupo com jovens da formação, desta vez, Bruno Ramos, Lucas Anjos, David Moreira e Samuel Justo.
Os leões voltam a treinar na manhã desta quinta-feira, antes de Rui Borges apresentar-se em conferência de imprensa, ao final da tarde (17h30), para fazer a antevisão ao jogo com o Santa Clara.
Os jogadores que são esperados nas próximas horas:
Portugal: Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pote e Trincão
Portugal Sub-21: João Simões
Bélgica: Debast
Costa do Marfim: Diomande
Grécia: Vagiannidis
Uruguai: Maxi Araújo
Dinamarca: Hjulmand
Colômbia: Luis Suárez
Espanha Sub-21: Fresneda