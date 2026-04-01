Rui Borges orientou esta quarta-feira mais uma sessão de treino na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, ainda com muitas limitações no plantel, mas já com poucas horas para preparar a receção ao Santa Clara, jogo da 28.ª jornada da Liga que está marcado para a próxima sexta-feira (20h30).

Um treino ainda sem nenhum dos doze internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções que devem começar a chegar ainda esta quarta-feira ao longo do dia, supostamente, a tempo de ainda integrarem o treino de quinta-feira, o último antes do jogo com os açorianos.

Face a tantas ausências, Rui Borges voltou a reforçar o grupo com jovens da formação, desta vez, Bruno Ramos, Lucas Anjos, David Moreira e Samuel Justo.

Os leões voltam a treinar na manhã desta quinta-feira, antes de Rui Borges apresentar-se em conferência de imprensa, ao final da tarde (17h30), para fazer a antevisão ao jogo com o Santa Clara.

Os jogadores que são esperados nas próximas horas:

Portugal: Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pote e Trincão

Portugal Sub-21: João Simões

Bélgica: Debast

Costa do Marfim: Diomande

Grécia: Vagiannidis

Uruguai: Maxi Araújo

Dinamarca: Hjulmand

Colômbia: Luis Suárez

Espanha Sub-21: Fresneda