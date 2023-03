O Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho, em Alcochete, já com o foco na receção ao Santa Clara, jogo da 26.ª jornada da Liga marcado para o próximo sábado (20h30). Face às muitas ausências, com muitos jogadores ainda ao serviço das respetivas seleções, Ruben Amorim reforçou o grupo com vários jogadores da formação.

Gonçalo Inácio (Portugal); Mateus Fernandes, Dário Essugo e Youssef Chermiti (Sub-19); Sebastián Coates e Manuel Ugarte (Uruguai), Hidemasa Morita (Japão) e Fatawu Issahaku (Gana sub-23) continuam ao serviço das respectivas seleções.

Por outro lado, Daniel Bragança, Héctor Bellerín e Jovane Cabral continuam entregues ao departamento médico.

Neste sentido, Amorim reforçou o grupo de trabalho com os jovens Miguel Menino, João Ferreira, Jesús Alcantar, Joelson Fernandes, Francisco Canário, Rodrigo Marquês e Chico Lamba.