Ruben Amorim chamou onze jovens para colmatar as muitas ausências no plantel principal, com muitos jogadores ainda ao serviço das respetivas seleções. Os leões preparam a receção ao Dumiense, jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, marcado para o próximo domingo, para o Estádio de Alvalade.

Ainda com dez jogadores fora de Alcochete, Ruben Amorim «promoveu» Gonçalo Esteves, Rodrigo Marquês, Chico Lamba, Pedro Bondo, Alexandre Brito, Miguel Menino, Tiago Ferreira, Diogo Cabral, Vando Félix, Emanuel Fernandes e Guilherme Pires ao plantel principal para o treino desta manhã na Academia Cristiano Ronaldo.

Além dos dez internacionais, o treinador do Sporting está ainda privado de Geny Catamo, em tratamento, e de Iván Fresneda, já a recuperar da intervenção cirúrgica ao ombro esquerdo a que foi submetido no passado sábado.

Os leões voltam ao trabalho já esta segunda-feira, com mais um treino matinal.