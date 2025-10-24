Zeno Debast comemora esta sexta-feira 22 anos, mas continua entregue à Unidade de Performance do Sporting e, neste sentido, deve ficar fora das opções de Rui Borges para a visita a Tondela, jogo da 9.ª jornada da Liga que está marcado para as 18h00 do próximo domingo.

O central belga foi substituído no duelo frente ao Marselha, já aos 80 minutos, com queixas na coxa esquerda e tem estado entregue à Unidade de Performance.

Ao que o Maisfutebol apurou, o central voltou a não treinar com os companheiros esta sexta-feira e, nesse sentido, não deverá integrar as opções de Rui Borges que, por outro lado, já tem Diomande totalmente disponível. Foi, aliás, o central costamarfinense que rendeu Debast no último jogo da Liga dos Campeões.

Além de Debast, continuam de fora Daniel Bragança e Nuno Santos, ambos a recuperarem de lesões mais complicadas.

O plantel volta a treinar na manhã de sábado à porta fechada, em Alcochete, onde se seguirá, às 13h15, a conferência de imprensa de antevisão do treinador ao jogo da 9.ª jornada.