Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas apósmo jogo com o Casa Pia no Estádio José Alvalade:

[Sporting é a primeira equipa neste século a arrancar uma Liga com oito vitórias seguidas. O que lhe diz este registo? Considera que Sporting está no mesmo patamar de algumas das melhores equipas portuguesas deste século?]

«É difícil dizer. Eu joguei em algumas boas, também. Mas temos uma forma de jogar que eu acho que é agradável para as pessoas. É difícil estar aqui o treinador a dizer que é uma das melhores.

Começámos bem, jogamos bem e o passo que temos de dar a seguir é melhorar em jogos com dificuldade maior, mas acho que estamos a fazer um excelente trabalho e que temos mantido a consistência do nosso jogo, seja com blocos mais baixos, muitos baixos ou uma linha de seis. Somos sempre uma equipa de posse, que reage bem à perda de bola e que sofre poucas oportunidades. Isso tem-se mantido ao longo do campeonato.

Acho que o calendário vai dificultar mais e vamos ter outras dificuldades para enfrentar. Estou muito satisfeito com o rendimento dos jogadores e muito preocupado com o nono jogo. Temos de ter todo o grupo em forma para podermos ganhar todos os jogos em todas as competições.»