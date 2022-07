O Sporting apresentou o plantel para 2022/23, com um total de 29 jogadores, que foram apresentados, um a um, no Estádio de Alvalade, antes do início do jogo do Troféu Cinco Violinos, com os espanhóis do Sevilha.

Boa parte dos jogadores mantêm os números da época passada, mas Marcus Edwards passa a jogar com o número 10 que, na temporada passada, pertencia a Jovane Cabral.

Quanto aos reforços, Jermiah St. Juste vai jogar com o 3, Morita com o 5, Franco Israel com o 12, Rochinha com o 18, Trincão com o 17 e Fatawu Issahaku com o 18.

Os números do Sporting para 2022/23:

1. António Adán

2. Matheus Reis

3. Jeremiah St. Juste

4. Sebastian Coates

5. Hidemassa Morita

7. Bruno Tabata

8. Matheus Nunes

10. Marcus Edwards

11. Nuno Santos

12. Franco Israel

13. Luís Neto

15. Manuel Ugarte

16. Rochinha

17. Trincão

18. Fatawu Issahaku

20. Paulinho

22. André Paulo

23. Daniel Bragança

24. Pedro Porro

25. Gonçalo Inácio

28. Pedro Gonçalves

41. Guillermo Callai

47. Ricardo Esgaio

63. José Marsà

71. Flávio Nazinho

79. Youssef Chirmiti

82. Mateus Fernandes

84. Dário Essugo

91. Rodrigo Ribeiro