O Sporting foi multado em cerca 10.506 euros após o jogo com o Rio Ave em Alvalade.

A maior fatia (7.650 euros) esteve relacionada com o uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos em vários momentos da partida.

Os leões foram ainda multados pela exibição de uma faixa não autorizada, por um cântico ofensivo dirigido à Liga e pelo atraso de quatro minutos no arranque do jogo devido a um problema com as meias dos jogadores da equipa da casa.

O Sporting iniciou a Liga com uma vitória sobre o Rio Ave por 3-1.