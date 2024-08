Morten Hjulmand foi a grande novidade no regresso ao trabalho do Sporting, no arranque da preparação para o clássico com o FC Porto, jogo da quarta jornada da Liga, marcado para as 20h30 do próximo sábado.

O internacional dinamarquês já tinha recuperado da lesão que o afastou do jogo com o Nacional, da segunda jornada, e ficou ainda de fora do jogo com o Farense, na terceira ronda, nesta caso por precaução, mas esta segunda-feira, no regresso aos treinos, já trabalhou integrado, sem qualquer limitação.

Depois destes dois jogos, em que Daniel Bragança foi titular, Ruben Amorim volta a contar com o capitão dos leões em pleno, na preparação para o clássico com o FC Porto.

Depois de um dia de folga, o plantel voltou agora a concentrar-se em Alcochete para uma sessão de trabalho em que o treinador incluiu três jovens da formação: o médio Kauã Oliveira, de 20 anos, o defesa Miguel Alves, de 18, e o guarda-redes Miguel Gouveia, de 16.

Os leões voltam a treinar esta terça-feira, de manhã, na Academia Cristiano Ronaldo, mais uma vez, à porta fechada.