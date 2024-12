A Fundação Sporting e o Parc des Rêves, projeto fundado pelo antigo internacional neerlandês Edgar Davids, assinaram esta segunda-feira uma parceria com o objetivo de construir e reabilitar campos de futebol em comunidades tendencialmente mais vulneráveis.

As duas partes reuniram-se no Bairro da Cruz Vermelha, freguesia do Lumiar, um dos futuros alvos do projeto que foi apresentado pelo vice-presidente dos leões, André Bernardo.

«É o resultado da marca Sporting, da expressão que temos e também é parte da nossa missão e forma de estar no desporto. No nosso plano estratégico definimos como um dos grandes eixos o que chamamos em inglês de play it e através da Fundação esta é uma das formas de estarmos presentes junto de quem mais precisa, numa ação que vai para além do desporto», destacou o dirigente.

Uma parceria que ganha visibilidade com Edgar Davids, um antigo jogador que deixou marca em clubes como Ajax, Juventus, Milan ou Barça, e que, em Portugal, chegou a treinar o Olhanense.

«Isto foi feito com o Edgar Davids precisamente porque é um pouco representativo daquilo que também aconteceu com ele e é daí a génese do projeto. Ele próprio falou connosco e disse que foi assim que começou a jogar futebol, na rua, e que foi da rua que partiu para ser jogador profissional. Foi um campo de rua que o levou para outros campos», destacou ainda André Bernardo.

Edgar Davids é agora o fundador do Parc des Rêves, que tem como missão transformar espaços urbanos em locais inspiradores para crianças e jovens. «O Parc des Rêves é uma fundação que requalifica estes playgrounds. Estou a viver em Portugal, coloquei-me em contacto com o Município e com a Freguesia do Lumiar e foram muito amáveis em disponibilizar este espaço. O Sporting também se juntou e estamos muito orgulhosos e agradecidos por trabalharmos juntos», destacou ao antigo jogador.