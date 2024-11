Adam Arvelo López é um dos jovens integrados no grupo às ordens de João Pereira, pelo menos, durante a interrupção competitiva. O extremo espanhol, de 19 anos, participou no particular com a União de Leiria (5-2), além de trabalhar junto da equipa principal.

Contratado pelo Sporting em 2022, proveniente do Real Madrid, López trabalhou com João Pereira na equipa de sub-23.

Nas redes sociais, o avançado espanhol revelou-se entusiasmado pela oportunidade: «Feliz por disputar os primeiros minutos na equipa principal do Sporting. Continuar a trabalhar».

O Sporting retoma a ação na noite de sexta-feira (20h45), em Alvalade, frente ao Amarante, em encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.