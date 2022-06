O Sporting B também regressou esta segunda-feira ao trabalho, no mesmo dia da equipa principal, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, sob o comando de Filipe Çelikkaya, com a realização dos habituais exames médicos e testes físicos. Miguel Menino foi o porta-voz do grupo e, em declarações à Sporting TV, anunciou que o grupo está preparado para alcançar os objetivos propostos.

«O regresso é sempre bom. Uns jogadores estavam numa equipa, outros noutra e agora encontramo-nos todos na equipa B novamente. No primeiro dia aproveitamos sempre para conhecer novas caras. Outras, como disse, já conhecemos melhor. Acima de tudo estamos confiantes, estamos prontos para mais uma época e para colocar em prática todo o nosso trabalho», começou por dizer o médio de 19 anos que transitou dos sub-23.

Uma época competitiva em que os jovens jogadores vão procurar afirmar-se e continuar a progredir. «Pode ser uma época, tanto para mim como para os meus colegas, para nos afirmarmos mais e melhor na Liga 3. Já temos alguma experiência e podemos passar aos mais novos. Vamos encontrar equipas com muita história e consistência neste campeonato, mas isso só será uma motivação extra», destacou ainda.