O Sporting informou que vai colocar na próxima segunda-feira (dia 13) à venda os bilhetes para o dérbi com o Benfica.

As bilheteiras, online e físicas, começam a vender ingresso para o jogo de 19 de abril a partir das 11h00 horas.

A venda será exclusiva a sócios e o preço dos ingressos começa nos 21 euros.

Os critérios de venda do Sporting na venda de bilhetes para o dérbi com o Benfica (com quotas de março em dia):

Sócios há 75 anos ou mais e/ou Lion Seats sem Gamebox

13 de Abril | segunda-feira | 11h00 às 12h59

Sócios há 50 anos ou mais

13 de Abril | segunda-feira | 13h00 às 14h59

Sócios há 40 anos ou mais

13 de Abril | segunda-feira | 15h00 às 16h59

Sócios há 30 anos ou mais

13 de Abril | segunda-feira | 17h00 às 18h59

Sócios há 20 anos ou mais

13 de Abril | segunda-feira | 19h00 às 20h59

Sócios há 15 anos ou mais

13 de Abril | segunda-feira | 21h00 às 22h59

Sócios há 10 anos ou mais

13 de Abril | segunda-feira | 23h00 às 10h59

Sócios há 5 anos ou mais

14 de Abril | terça-feira | 11h00 às 14h59

Sócios há 1 ano ou mais

14 de Abril | terça-feira | 15h00 às 18h59

Todos os Sócios com admissão até 28 de Fevereiro

14 de Abril | terça-feira | a partir das 19h00