O Sporting esgotou os bilhetes para a visita a Famalicão «em poucos minutos», informou o clube verde e branco, através das suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira.

Os bilhetes para o jogo da 9.ª jornada tinham sido colocados à venda, em exclusivo a sócios do Sporting, a partir das 16 horas desta sexta-feira, com critérios de venda: os sócios com “Lugares de Leão Gamebox 2024/25” tinham prioridade, das 16h às 19h59. E os ingressos voaram mesmo, numa questão de minutos.

O Famalicão-Sporting está marcado para as 20h30 de sábado, 26 de outubro, no jogo que marca o regresso de ambas as equipas ao campeonato, após a paragem das seleções e da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Antes de Famalicão, o Sporting, líder do campeonato com 24 pontos, joga esta sexta-feira ante o Portimonense para a Taça (siga o jogo no Maisfutebol, a partir das 20h15) e visita o Sturm Graz, para a 3.ª jornada da fase de liga da Champions, na terça-feira, dia 22 (20h00).