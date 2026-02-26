A visita do Sporting a Moreira de Cónegos, que terminou com uma vitória por 3-0 para a equipa de Rui Borges, custou quase três mil euros [2.981 euros] em multas aos cofres dos leões, quase todas relacionadas com o mau comportamento dos adeptos, incluindo uma por esconderem a bola de jogo.

Boa parte do valor destas multas [1.910 euros], está relacionado, mais uma vez, com o reincidente recurso a artefactos pirotécnicos, mas os leões pagaram mais de mil euros por outros incidentes com adeptos no setor visitante, entre os quais uma por três adeptos terem escondido uma das bolas de jogo, como se pode ler no relatório do árbitro.

«Pelas 18h40, na sequência de um remate da equipa do Moreirense em direção da baliza do Sporting, a bola de jogo foi para a bancada dos adeptos visitantes. Em conluio, três adeptos devidamente identificados, ocultaram deliberadamente a bola de jogo com o intuito de não a entregar aos ARD. Apesar de lhes ter sido dirigido o pedido para entregar a bola pelos ARD e pelos militares da GNR, os adeptos continuaram a ocultá-la e não a entregaram, estando a referida bola colocada entre as filas das cadeiras», refere o relatório.

Além deste pormenor, os leões foram ainda punidos por cânticos insultuosos dirigidos ao guarda-redes do Moreirense e ainda por um adepto ter ocultado a face em dois momentos distintos, como também refere o relatório.

«Um adepto afeto ao Sporting que se encontrava na bancada dos visitantes, ocultou deliberadamente a face em dois momentos distintos, permanecendo no primeiro momento cerca de cinco minutos com a face oculta por uma gola, e posteriormente cerca de 15 minutos. Importa referir, que o adepto já tinha sido devidamente advertido por um militar da GNR que não podia ocultar o rosto no interior do recinto desportivo», refere ainda o relatório publicado no mapa de castigos.