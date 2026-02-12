Sporting: Bruno Sá entrega assinaturas e formaliza candidatura
Eleições agendadas para 14 de março e com Frederico Varandas na corrida ao terceiro mandato
Bruno Sá entregou esta quinta-feira as assinaturas para se candidatar à presidência do Sporting. O empresário e ex-ginasta e basquetebolista dos leões pretende unir a família leonina.
«Há afastamento dos sócios, caminhamos para um Sporting de clientes. Defendo muito os sócios. Houve uma série de episódios que se passaram com os sócios e eu defendo muito reunir a família sportinguista novamente», frisou aos jornalistas no ‘Estádio José Alvalade.
Aos 45 anos, Bruno Sá é acompanhado na lista pelo coronel Nélson Nave, de 81 anos, candidato a presidir a Mesa da Assembleia Geral, enquanto Pedro Pratas, de 39, é candidato para a liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar.
«Estou preparado para vencer. Sei que é difícil e sei que as pessoas vivem muito no passado e no futuro, não no presente. Desejando sempre a vitória do Sporting, e que seja tricampeão de futebol, há uma série de assuntos que estou pronto para falar, principalmente os sócios, as modalidades, alguns problemas na formação e ausência de projeto desportivo no pós-Ruben Amorim.»
«A minha mulher é mandatária por causa das coisas que gosto muito: o Sporting e a família. Estão ao mesmo nível», acrescentou.
As eleições estão agendadas para 14 de março e o atual presidente, Frederico Varandas, já anunciou a recandidatura. Em dois mandatos tornou-se o presidente com mais troféus nacionais de futebol (nove), contra os oito de António José Ribeiro Ferreira, presidente de 1946 a 1953.