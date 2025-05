A caminhada do Sporting até garantir o título de campeão, na última jornada, foi uma montanha-russa: primeiro sempre a subir, depois uma queda abrupta, ao que se seguiram pequenas subidas e descidas até chegar por fim à felicidade.

Assim sendo, o Maisfutebol destacou os cinco momentos mais importantes no título leonino.

1. Sp. Braga-Sporting, 2-4 (11ª jornada)

O último jogo de Ruben Amorim foi um bom resumo do que foi o Sporting no início deste campeonato, enquanto o treinador não fugiu para Manchester: uma equipa cheia de soluções e com fome de bola. Uma equipa também que contava por triunfos os onzes jogos, à média impressionante de 3,5 golos por jogo. Em Braga, a equipa até esteve a perder por 2-0, mas uma segunda parte demolidora e a inspiração de Conrad Harder garantiram o triunfo.

2. Sporting-Benfica, 1-0 (16ª jornada)

O Sporting tinha perdido a liderança da Liga na jornada anterior, após o quarto jogo de João Pereira, e atravessava o pior momento da época. Ia ser a estreia de Rui Borges e logo uma estreia de fogo. Nessa noite de 29 de dezembro, porém, correu tudo bem. Quaresma fez um jogaço, Gyökeres voltou a ser uma ameaça e Geny Catamo comprovou a apetência para marcar ao Benfica, fazendo o golo que devolveu o Sporting à liderança. O leão respirava fundo.

3. Santa Clara-Sporting, 0-1 (29ª jornada)

O Sporting vinha de um empate em casa com o Sp. Braga que tinha arrancado, pela segunda vez na época, a equipa do primeiro lugar: era agora o Benfica que liderava, e com dois pontos de vantagem. O jogo nos Açores, frente à equipa sensação da Liga, era por isso um teste quase decisivo: o Sporting precisava de dar uma resposta. Nesse sábado, dia 12 de abril, apareceu Geny (novamente ele) a fazer o golo que valeu uma importante vitória. Até porque no dia seguinte o Benfica empatou em casa com o Arouca e os leões voltaram à liderança.

4. Benfica-Sporting, 1-1 (33ª jornada)

Não há memória de um jogo com tamanha tensão. Uma vitória do Sporting permitia-lhe fazer a festa de campeão na Luz, mas um triunfo por dois golos do Benfica também o tornava campeão. Além disso, uma derrota por um golo atirava o Sporting para o segundo lugar a uma jornada do fim. Era um jogo tremendo, perante um Estádio da Luz coberto até às orelhas, que Trincão tornou mais fácil aos quatro minutos. O empate, no fim de tudo, foi quase uma vitória.

5. Sporting-V. Guimarães, 2-0 (34ª jornada)

O ponto final, parágrafo na Liga, a primeira linha na festa do campeão. Não foi um jogo brilhante, mas teve o golo de ordem de Victor Gyökeres, teve um triunfo seguro e teve o mais importante: três pontos que permitiram fazer a festa do título. Nem era preciso ganhar, porque o Benfica empatou em Braga, mas assim teve ainda mais sabor: o Sporting é bicampeão, que siga a festa no Marquês.