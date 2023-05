Youssef Chermiti voltou a não subir ao relvado no regresso do Sporting ao trabalho esta terça-feira, no arranque da preparação para o dérbi com o Benfica, jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga marcado para o próximo domingo.

O jovem avançado, a recuperar de uma lombalgia, continua entregue ao departamento médico, tal como Jovane Cabral e Jeremiah St. Juste.

Na sessão matinal desta terça-feira, Ruben Amorim reforçou o grupo com a chamada do jovem defesa Chico Lamba.

Os leões voltam a treinar esta quarta-feira, pelas 10h30, mais uma vez à porta fechada, na Academia Cristiano Ronaldo.