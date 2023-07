O Sporting venceu esta sexta-feira o Estrela da Amadora, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, por 4-1, num jogo-treino que foi o primeiro «teste» da nova época dos leões.

Um treino-conjunto que assinalou a estreia do reforço Viktor Gyökeres, mas o grande destaque acabou por ser Youssef Chermiti que fez um hat-trick complementado com um golo de Jovane Cabral. Ruben Amorim utilizou apenas parte do plantel, uma vez que, ainda esta sexta-feira, os leões têm novo jogo, ao final da tarde, com o Marítimo (18h00).

Um primeiro teste, com duas partes de 35 minutos, realizado à porta fechada, com Chermiti a marcar pontos nas contas de Ruben Amorim, com três golos na corrida por um lugar na frente de ataque, reforçada este defeso com a contratação do sueco Gyökeres que também foi utilizado neste primeiro jogo.

Jovane Cabral também marcou pelo Sporting, enquanto do lado do Estrela foi Ronaldo Tavares quem marcou o golo solitário.

Os leões voltam a entrar em ação ainda esta sexta-feira, novamente em Alcochete, frente ao Marítimo, certamente com uma equipa diferente daquela que jogou esta manhã.

Depois deste duplo-teste, o Sporting só voltará a jogar no Algarve, a 19 de julho, frente aos belgas do Genk.