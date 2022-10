O Sporting apresentou um resultado líquido positivo de 13,6 milhões de euros no exercício financeiro de 2021/22, um valor recorde na história do clube.



«O resultado líquido de 2021/2022 é o melhor da História do Sporting CP sendo que é apenas a primeira vez que se verificam dois resultados positivos consecutivos nos últimos dez anos, assumindo referencial IFRS», pode ler-se no jornal dos leões.



De resto, o clube verde e branco justifica o lucro recorde ao «sucesso da reestruturação financeiro aliado à solidez operacional sustentada pelo regresso da atividade à normalidade após o período pandémico e pelo crescimento recorde das receitas».



O Sporting destaca ainda o reforço do capital da SAD de «63.8% para 83.9% conseguindo assim garantir a maioria do capital» fruto da recompra dos VMOCs ao Millenium BCP. Por sua vez, o passivo baixou ligeiramente em relação ao ano anterior (de 223,799 milhões de euros para 236,736 milhões de euros) enquanto o ativo teve um ligeiro aumento (de 268.295 milhões de euros para 269.034 milhões de euros).



Lembre-se que estas contas dizem respeito ao clube e não à SAD que apresentou um resultado positivo de 25 milhões de euros.



As contas do clube vão ser discutadas e votadas pelos sócios dos leões em Assembleia Geral, que vai decorrer este sábado, no João Rocha.