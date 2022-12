Ruben Amorim contou esta quarta-feira com mais dois «reforços» provenientes do campeonato do Mundo, Sebastian Coates (Uruguai) e Abdul Fatawu (Gana), numa sessão na academia em que os jogadores que foram titulares frente ao Rio Ave, na véspera, fizeram trabalho de recuperação.

Depois de Manuel Ugarte, que já foi utilizado no jogo de terça-feira, regressaram também Coates e Fatawu, ficando agora a faltar apenas Morita para Ruben Amorim voltar a ter o grupo completo. Com os titulares frente ao Rio Ave a fazerem trabalho de recuperação, o treinador voltou a chamar vários jogadores da formação para reforçar o grupo de trabalho.

Entregues ao departamento médico continuam Luís Neto, Daniel Bragança e Jeremiah St. Juste.

Os leões vão agora folgar esta sexta-feira e regressam ao trabalho no sábado, pela manhã, para preparar a receção ao Marítimo, último jogo da fase de grupos da Taça da Liga marcado para a terça-feira seguinte.