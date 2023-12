Seba Coates viu o quinto cartão amarelo na Liga no jogo entre o Sporting e o Gil Vicente e vai falhar a visita Guimarães, da 13.ª jornada da Liga.



O internacional uruguaio fica assim com a «folha» limpa para o Clássico contra o FC Porto, agendado para dia 18 de dezembro. Além do capitão leonino, St. Juste saiu aos 67 minutos com problemas físicos depois de ter sido lançado ao intervalo.



O Vitória-Sporting está marcado o próximo dia 9 de dezembro, às 18h00, no D. Afonso Henriques.