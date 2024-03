No regresso da Liga, Ruben Amorim recupera St. Juste no onze inicial, a propósito da visita ao Estrela da Amadora, em detrimento de Coates. Neste encontro da 27.ª jornada do campeonato, o treinador do líder relegou Gonçalo Inácio para o banco de suplentes, na companhia de Hjulamand. Para o lugar de dinamarquês surge Daniel Bragança, esta noite capitão.

Quanto ao habitual capitão dos leões, Coates está ausente, por uma gastroenterite.

No banco do Sporting estão ainda Diogo Pinto, Edwards, Luís Neto, Pontelo, Eduardo Quaresma e Koba.

Quanto ao Estrela da Amadora, Régis Ndo rende Bucca no onze delineado por Sérgio Vieira.

Siga, ao minuto, a emoção na Reboleira, à boleia do Maisfutebol. Todas as informações à distância de um clique.