O Sporting está a protagonizar o melhor arranque de temporada da era de Ruben Amorim, com quatro vitórias consecutivas, com 16 golos marcados e uma média de quatro golos por jogo, liderado por um Viktor Gyökeres estratosférico que está a pulverizar os sensacionais números da época passada. Há 25 anos que um jogador não marcava tantos golos nas primeiras quatro rondas. O último a consegui-lo também era sueco, mas era do Benfica: Mats Magnusson.

Um arranque bem distinto do da época passada, em que os leões festejaram o 20.º título. Há um ano, o Sporting iniciou a caminhada para o título com três vitórias consecutivas, todas pela margem mínima, mas cedeu os primeiros pontos ao quarto jogo. Começou por vencer, em casa, o Vizela por 3-2, depois foi a Rio Maior bater o Casa Pia por 2-1, e bateu ainda o Famalicão, em Alvalade, por 1-0. No entanto, na segunda deslocação, a Braga, os leões perderam os primeiros pontos, com um empate 1-1.

No outro título de Ruben Amorim, em 2020/21, na primeira temporada completa do treinador, os leões tropeçaram logo à terceira jornada, em casa, diante do FC Porto (2-2), numa temporada em que consentiram apenas uma derrota, no Estádio da Luz, diante do Benfica (3-4), na penúltima jornada, quando já tinham o título no bolso.

Na época seguinte, em que o Sporting lutou pela revalidação do título com o FC Porto quase até ao fim, os leões ainda venceram os três primeiros jogos, mas depois somaram dois empates consecutivos, primeiro em Famalicão (1-1), logo a seguir, outra vez em casa, com o FC Porto (1-1).

Em relação à temporada de 2022/23, em que os leões terminaram no quarto lugar, não há comparação possível, uma vez que à quarta jornada, o Sporting já tinha comprometido a temporada, com um empate em Braga (3-3), uma derrota no Dragão (0-3) e outra, logo a seguir, em casa, com o Desportivo de Chaves (0-2).

Esta é, portanto, a primeira época em que Ruben Amorim consegue vencer os primeiros quatro jogos da Liga e nem o FC Porto, habituado a levar pontos de Alvalade, conseguiu travar este arranque avassalador dos leões.

Além das quatro vitórias, os leões marcaram um total de 16 golos, o que perfaz uma média de quatro jogos por jogo, e consentiram apenas dois.

Sporting de Ruben Amorim à quarta jornada

Temporada V E D GOLOS 2020/21 3 1 - 8-3 2021/22 3 1 - 8-2 2022/23 1 1 2 6-8 2023/24 3 1 - 7-4 2024/25 4 - - 16-2

Gyökeres pulveriza números da época passada

Um arranque sustentado, mais uma vez, na capacidade de Viktor Gyökeres desbaratar as defesas contrárias. Na temporada passada, o avançado sueco marcou 47 golos com a camisola do Sporting, 32 deles na Liga, mas, à quarta jornada tinha marcado apenas dois, enquanto esta época já soma sete golos marcados, aos quais junta ainda uma assistência.

Ou seja, nos 16 golos marcados pelos leões em quatro jogos, Gyökeres tem a sua marca em metade deles.

Na temporada do último título, Gyökeres marcou logo dois golos, na ronda inaugural, frente ao Vizela (3-2), mas depois ficou em branco nas três rondas seguintes – Casa Pia (2-1), Famalicão (1-0) e Sp. Braga (1-1) – antes de voltar a abanar o ketchup.

Esta época, o sueco promete pulverizar os números da temporada passada e, depois de ter ficado em branco na Supertaça (fez duas assistências), tem marcado em todos os jogos da Liga. Logo na abertura, frente ao Rio Ave (3-1), marcou um golo e fez uma assistência. Na goleada ao Nacional (6-1), na Madeira, marcou mais dois e, na deslocação a Faro, assinou o primeiro hat-trick frente ao Farense (5-0).

Na quarta e última jornada, o sueco voltou a ser protagonista, ao abrir o marcador na conversão de uma grande penalidade que ele próprio conquistou. Foi o sétimo golo em quatro jogos. Mas não são apenas os golos que estão a fazer a diferença em relação à temporada passada.

Com a ajuda da SofaScore, parceiro do Maisfutebol, fomos analisar os números do sueco esta época, numa comparação com o mesmo período da temporada passada, e não é difícil chegar à conclusão que, a este ritmo, Viktor Gyökeres vai pulverizar todos os recordes.

Além da evidente diferença nos golos marcados, o sueco conseguiu duplicar o número de remates por jogo [de uma média de 3,75 para 6.50 por jogo] e, além disso, está muito mais eficaz, com 7 golos marcados em 13 grandes oportunidades (54 por cento).

Em 2023/24, à quarta jornada, Gyökeres marcava um golo a cada 180 minutos, esta temporada está a precisar apenas de 54 minutos para colocar a máscara.

Como Gyökeres, só outro sueco, mas do Benfica

Um jogador acumular sete golos até à quarta jornada, já não acontecia há 25 anos, desde a temporada 1989/90, e o protagonista, neste caso, foi outro sueco, mas do Benfica. Estamos a falar de Mats Magnusson que, nessa época, até marcou oito golos nas primeiras quatro jornadas.

Nessa temporada, em que o FC Porto acabou campeão, o Benfica adiou o jogo da primeira ronda para mais tarde, mas Magnusson estreou-se a marcar, na segunda jornada, no empate diante do Vitória (1-1), antes de explodir na lista dos marcadores, primeiro com um poker ao Beira-Mar (5-0), ao marcar os quatro primeiros golos, antes de Vata fixar o resultado final.

Na ronda seguinte, o goleador sueco marcou mais dois ao Nacional (4-1) e, no tal jogo em atraso, da primeira ronda, disputado já em dezembro, Magnusson somou ainda mais um golo, na goleada ao Vitória (5-1).

Mats Magnusson terminou essa temporada como melhor marcador da Liga 1989/90, com um total de 33 golos em 34 jogos, tantos como Viktor Gyökeres marcou em 2023/34, na primeira temporada no Sporting.

E agora? Até onde pode ir o mascarado do Sporting?