O Sporting realizou um último treino na manhã desta segunda-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, antes da partida para a Áustria, onde os leões vão defrontar o Sturm Graz esta terça-feira (20h00), em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões.

Nos primeiros quinze minutos abertos à comunicação social, foi possível confirmar três ausências. Marcus Edwards, Eduardo Quaresma e Diomande continuam entregues ao departamento médico e não integram as opções de Ruben Amorim para o jogo desta terça-feira.

Em sentido contrário, Matheus Reis e Pedro Gonçalves, tal como o já tinham feito no domingo, voltaram a treinar na manhã desta segunda-feira, numa sessão que voltou a contar com a participação dos jovens centrais Lucas Taibo e Bruno Ramos, e desta vez também com o avançado Lucas Anjos.

Ruben Amorim vai esclarecer todas as dúvidas na conferência de imprensa que está marcada para as 19h00, já na Áustria, no Estádio Wörthersee, em Klagenfurt.