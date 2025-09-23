O Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, depois da difícil vitória arrancada diante do Moreirense (3-0), na véspera. Um treino de recuperação para os titulares, antes do plantel gozar um dia de folga.

Esta terça-feira, pela manhã, os titulares no jogo da 6.ª jornada da Liga fizeram apenas exercícios de recuperação, enquanto Rui Borges trabalhou com os restantes jogadores sobre o relvado.

Os jogadores vão agora ter um dia de folga, mas na quinta-feira retomam o trabalho, com mais dois desafios difíceis no horizonte. No sábado os leões vão ao António Coimbra da Mota defrontar o Estoril e, quatro dias depois, vão ao Estádio Diego Armando Maradona medir forças com o Nápoles para a Liga dos Campeões.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?