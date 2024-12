Horas após a derrota frente ao Club Brugge, o Sporting iniciou a preparação para o jogo com o Boavista ainda na Bélgica.



Segundo informam os leões, os titulares da partida da última terça-feira fizeram trabalho de recuperação na unidade hoteleira onde a comitiva está instalada enquanto os restantes treinaram no Jan Breydelstadion.



O campeão nacional refere que Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma estiveram entregues à Unidade de Performance e continuam em dúvida para o jogo da 14.ª ronda da Liga.



O Sporting tem regresso a Portugal previsto para esta quarta-feira e novo treino agendado para quinta-feira, já na Academia Cristiano Ronaldo. O duelo com o Boavista está agendado para as 20h30 do próximo sábado, em Alvalade.