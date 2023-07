Frederico Varandas, presidente do Sporting, assinalou este sábado o 117.º aniversário do clube num editorial em que se refere à nova temporada como uma «nova era» e promete «novidades» no Estádio de Alvalade já em 2023/24.

O presidente dos leões começa por evocar os princípios estabelecidos pelos fundadores, em 1906, e depois fala num «regresso às origens». «É precisamente no regresso às nossas origens, e em homenagem aos nossos fundadores, que, na continuidade desse ADN, projetámos o futuro e arrancamos esta Nova Era. Ela inicia-se hoje a partir do Esforço, Dedicação e Devoção que foram fundamentais nestes cinco anos», escreveu.

Além do aniversário do clube, o Estádio de Alvalade também celebra vinte anos e também conta com uma imagem renovada, menos colorido, mais verde. «O Estádio José Alvalade será Verde, por dentro e por fora, como o nosso ADN e a esperança que representa. Esperança que temos de nutrir todos os dias no investimento que fazemos na preservação do nosso património, mas também na sua modernização. A esse propósito, deixo a promessa que teremos novidades em 2023/2024», destacou ainda.