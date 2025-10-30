O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) condenou o Sporting ao encerramento, por um jogo, do setor A17 do Estádio José Alvalade.

Em causa estão incidentes ocorridos a 30 de agosto, durante o jogo entre os leões e o FC Porto, e a decisão pune o arremesso de isqueiros para o relvado, tal como consta na queixa apresentada pelos dragões, durante os festejos dos golos de Luuk de Jong e William Gomes.

«Em cúmulo material, condena-se a arguida na pena única de interdição temporária do setor A17, Bancada Norte, por um (1) jogo, acrescida da sanção de multa no valor de 150 (cento e cinquenta) UC, a que corresponde (…) o montante de € 15.300,00 (quinze mil e trezentos euros)», pode ler-se no acórdão do CD.

Além disso, o Conselho de Disciplina refere que «no decurso da segunda parte do jogo, por volta do minuto 61 do tempo regulamentar», os adeptos do Sporting que se encontravam precisamente no setor A17 arremessaram «vários objetos, nomeadamente isqueiros» na direção dos jogadores do FC Porto. Um dos jogadores atingidos acabou por ser Zaidu e, conforme detalha o CD, foi «necessário prestar-lhe assistência médica» e obrigou ao retardamento do recomeço do jogo em cerca de dois minutos.

Por fim, é escrito ainda que o Sporting «não fez tudo que estava ao seu alcance para os prevenir (comportamento dos adeptos)», pelo que os incidentes tiveram uma continuidade e, «por volta do minuto 63», voltaram a ser arremessados diversos objetos, com destaque para «três isqueiros e um carregador de telemóvel», não apenas para os jogadores de campo dos azuis e brancos, mas também para os que se encontravam em exercícios de aquecimento.