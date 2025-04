O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol indeferiu esta segunda-feira o recurso que o Sporting tinha apresentado relativo ao castigo aplicado a Conrad Harder que, entretanto, já cumpriu o castigo.

Recordamos que o avançado dinamarquês tinha sido punido com um jogo de suspensão depois de ter sido expulso no final do jogo com o Santa Clara, segundo o relatório do árbitro, devido a uma comemoração considerada provocatória, acompanhado por um grito de «yeah».

«Acorda a Secção Profissional do Conselho de Disciplina em julgar improcedente o presente Recurso Hierárquico Impróprio e, consequentemente, em confirmar a decisão disciplinar recorrida que condenou o Recorrente Conrad Harder Weibel Schandorff na sanção de 1 (um) jogo de suspensão e de multa no valor de € 510,00 (quinhentos e dez euros), pela prática de uma infração disciplinar», refere o acórdão publicado esta segunda-feira.

Uma resposta que já não terá qualquer efeito, uma vez que o avançado do Sporting já cumpriu o referido castigo na 30.ª ronda, a 18 de abril, na vitória dos leões sobre o Moreirense (3-1).