O Sporting regressou esta quinta-feira ao trabalho para preparar a receção ao Gil Vicente no jogo decisivo nas contas do campeonato, que pode valer o acesso à fase preliminar da Liga dos Campeões.

Em Alcochete, Rui Borges voltou a orientar a equipa, à exceção dos lesionados Fresneda, Debast, Hjulmand, João Simões e Nuno Santos.

Vagiannidis está ainda dúvida, depois do choque com Debast., no último treino antes do jogo em Vila do Conde, mas Ioannidis pode voltar a ser opção para o jogo de sábado.

Recordamos que Diomande vai cumprir um jogo de castigo neste último jogo do campeonato, mas volta a estar disponível para o final da Taça de Portugal frente ao Torreense.

Os leões voltam ao trabalho esta sexta-feira de manhã, com a antevisão de Rui Borges marcada para as 12h30.