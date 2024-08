O plantel do Sporting cumpriu nesta quarta-feira mais uma sessão de trabalho com vista ao próximo jogo diante do Nacional da Madeira.

Tal como na véspera, Ruben Amorim chamou ao treino os jovens Lucas Anjos (avançado) e Kauã Oliveira (médio).

O Nacional-Sporting joga-se no próximo sábado a partir das 18h00.