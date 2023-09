João Assunção, filho de Paulo Assunção, antigo jogador do FC Porto, e irmão de Gustavo Assunção, do Famalicão, é reforço do Sporting. O médio de 19 anos, campeão de juniores da temporada passada, assinou contrato com os leões e vai integrar a equipa de sub-23.

Gustavo Assunção: «Dizem que o meu irmão é melhor que eu»

«O Sporting é um dos maiores clubes do Mundo, estou muito feliz por estar aqui. Trabalhei muito para estar aqui e vou dar o máximo para recompensar o clube e os adeptos. Podem esperar isso de mim», destacou o jovem médio às plataformas do clube depois de assinar contrato.

Um médio nasceu no seio de uma família de jogadores e que procura seguir as pisadas dos familiares. «Ao ver o meu pai e o meu irmão em campo, fui ganhando a paixão pelo futebol. Nascemos com o futebol e vamos levá-lo para a vida», comentou.

O jovem médio começou a jogar nos mesmos clubes do pai, passando parte da formação ao serviço de cubes como o Atlético de Madrid e do Deportivo da Corunha, antes de se mudar definitivamente para Famalicão.

Na temporada passada, a quarta no Famalicão, João Assunção foi campeão nacional de sub-19, mas também acumulou 9 jogos na equipa de sub-23 do Famalicão, mas no Sporting já olha mais para cima, tendo em conta a aposta de Ruben Amorim nos jogadores da formação.

«Todos sabem disso. O míster Rúben Amorim olha para a Academia e vemos isso na equipa A, temos os exemplos do João Muniz ou do Afonso Moreira, que são meus amigos. Já os defrontei e falo com eles. O João Muniz, que conheço desde pequeno, é meu irmão e o Afonso Moreira também», revelou ainda.