O Sporting regressou este sábado ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, poucas horas depois do empate cedido em Barcelos, com trabalho de recuperação dos titulares, numa altura em que os leões procuram recuperar alguns jogadores para a meia-final da Taça da Liga frente ao Vitória, particularmente Zeno Debast.

Com muitas limitações no plantel, face ao número de lesionados e castigados, a Unidade de Perfomance dos leões vai procurar recuperar alguns dos jogadores que estavam com problemas físicos, como são os casos de Zeno Debast, Salvador Blopa, Ricardo Mangas e também de Pedro Gonçalves.

No treino deste sábado, os titulares frente ao Gil Vicente fizeram apenas trabalho de recuperação e não houve qualquer novidade em relação a possíveis regressos, mas segundo foi possível apurar, nos próximos dias poderá haver boas notícias para os lados de Alcochete.

Nesta altura, Rui Borges tem mais de uma dezena de jogadores indisponíveis para os próximos jogos. Gonçalo Inácio, expulso frente ao Gil Vicente, vai falhar a meia-final com o Vitória, na próxima terça-feira, numa altura há sete jogadores com problemas físicos [Pedro Gonçalves, Geovany Quenda, Daniel Bragança, Zeno Debast, Nuno Santos, Ricardo Mangas e Salvador Blopa], além de Geny Catamo e Ousmane Diomande que se encontram ao serviço das respetivas seleções na CAN.

Sem Inácio e Diomande, a prioridade dos leões passa pelo regresso de Zeno Debast que poderá ser novidade nos treinos nos próximos dias, numa corrida contra o tempo para uma eventual dupla do belga com Eduardo Quaresma no jogo da próxima terça-feira.

O internacional belga contraiu uma lesão muscular na perna esquerda, em outubro, no duelo com o Marselha. As primeiras previsões apontavam para uma paragem de um mês, mas a recuperação acabou por ser mais demorada e a expetativa era que o central regressasse agora em janeiro.

Gonçalo Inácio poderá, à partida, jogar a eventual final da Taça da Liga e já estará disponível para a receção ao Casa Pia, no regresso ao campeonato, mas, frente à equipa de Pina Manique, Rui Borges já não vai poder contar com o capitão Morten Hjulmand e com Maxi Araújo que completaram uma série de cartões amarelos e vão cumprir castigo no arranque da primeira volta.